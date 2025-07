AlKaila a déclaré lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère à Ramallah qu’"Israël commet un crime de guerre et un génocide dans la bande de Gaza. Il a assiégé et bombardé des hôpitaux".

Et d'ajouter: "Maudite soit la communauté internationale qui ne peut pas arrêter la machine de destruction et de massacre des malades et des blessés dans les hôpitaux. Tout cela se passe sous les yeux du monde".

"Israël entoure les hôpitaux de réservoirs au lieu de leur fournir du carburant, des médicaments et des fournitures, et le résultat est une mort certaine pour des milliers de patients et de blessés", a-t-elle précisé.

Elle a souligné que 20 des 35 hôpitaux ont cessé de fonctionner en raison des bombardements israéliens et du manque de carburant.

L'hôpital Al-Nasr a été directement bombardé, ce qui a entraîné la destruction de la crèche et le ciblage de l'énergie solaire, provoquant l'interruption de l'électricité et de l'eau.

AlKaila a appelé la communauté internationale à intervenir de toute urgence, à lever le siège des hôpitaux et à mettre fin à la guerre pour sauver des milliers d'habitants.​