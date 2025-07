Le Forum mondial de TRT se tiendra les 8 et 9 décembre à Istanbul et aura pour thème "Prospérer ensemble : Responsabilités, actions et solutions". Cette année, le forum abordera notamment les thèmes de la sécurité internationale, de l'énergie et du climat.

Il réunira des dirigeants politiques, des hommes d'affaires, des universitaires, des journalistes et des leaders d'opinion du monde entier afin de trouver des solutions innovantes aux défis les plus pressants de notre époque.

Étant dédié à la résolution des défis multidimensionnels à travers les continents, le forum s’articulera autour de plénières portant notamment sur la question des Balkans, les "Nouveaux horizons en Méditerranée orientale : Intérêts concurrents et dynamique des pouvoirs", "L'échiquier de l'Asie centrale : La recherche de la coopération au milieu de la concurrence" et "La construction d'un nouveau Moyen-Orient : Partenariats et alliances émergents pour une prospérité durable".

Le Forum mondial TRT, qui a commencé à Istanbul en 2017, a réussi à s’imposer en tant qu'événement influençant les agendas mondiaux et régionaux.

Réunissant plus de 8 500 invités et 651 intervenants de nombreux pays en six ans, le forum a proposé 30 discours protocolaires, 52 sessions ouvertes et 59 tables rondes.