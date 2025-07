Le message de Blinken au personnel, envoyé à la suite de ses récents voyages, intervient dans un contexte de colère et de désaccord croissants, non seulement au sein du département d'État, mais aussi au sein de l'administration Biden dans son ensemble.

CNN a rapporté la semaine dernière que des centaines de membres du personnel de l'Agence américaine pour le développement international avaient signé une lettre ouverte appelant à un cessez-le-feu, et des rapports font état d'un "mémo de dissidence" au sein du département d'État.

"Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la souffrance causée par cette crise a des conséquences personnelles profondes. L'angoisse qui accompagne les images quotidiennes de bébés, d'enfants, de personnes âgées, de femmes et d'autres civils souffrant de cette crise est déchirante. Je le ressens moi-même", a écrit M. Blinken dans son courriel de lundi, dont CNN a eu connaissance.

Comme l'a rapporté CNN, certaines des réactions les plus vives sont venues du département d'État, notamment d'un fonctionnaire qui a publiquement démissionné le mois dernier en raison de l'approche de l’administration Biden par rapport au conflit. Ailleurs dans l'administration, des fonctionnaires ont discrètement exprimé leur mécontentement face à l'augmentation du nombre de victimes civiles.

Le plus haut diplomate américain a noté dans son message que "certaines personnes au sein du département peuvent être en désaccord avec les approches que nous adoptons ou avoir des opinions sur ce que nous pouvons faire mieux".

"Nous avons organisé des forums à Washington pour vous entendre, et nous avons exhorté les responsables et les équipes à avoir des discussions franches dans les postes à travers le monde, précisément pour que nous puissions entendre vos réactions et vos idées. J'ai demandé à nos hauts responsables de continuer à le faire", a écrit M. Blinken.

"Nous sommes à l'écoute : ce que vous partagez alimente notre politique et nos messages", a-t-il ajouté.

Dans son courriel, M. Blinken a donné un aperçu de son voyage au Moyen-Orient et en Asie la semaine dernière, affirmant que "l'objectif primordial des États-Unis reste le même: mettre fin à ce terrible conflit le plus rapidement possible, tout en défendant le droit et l'obligation d'Israël, en pleine conformité avec le droit humanitaire international, de veiller à ce qu'une attaque terroriste comme celle du 7 octobre ne se reproduise plus jamais".

Il a réaffirmé que "beaucoup trop de civils palestiniens sont morts" et que "beaucoup plus peut et doit être fait pour réduire leurs souffrances".

"Comme je l'ai dit en privé et en public, nous pensons que les voix du peuple palestinien doivent être au centre de la gouvernance d'après-crise à Gaza. Nous croyons en une gouvernance de Gaza dirigée par les Palestiniens, avec l'unification de Gaza et de la Cisjordanie. La reconstruction de Gaza doit être soutenue par un mécanisme durable", a écrit M. Blinken.

Le HuffPost a été le premier à rapporter l'e-mail de lundi.

Lors d'une réunion d'information du département d'État, le porte-parole Matthew Miller a souligné que "le département d'État, comme toute organisation, non seulement au sein du gouvernement mais dans le monde entier, comprend des personnes ayant des opinions diverses".

"L'une des forces de notre organisation réside dans cette diversité d'opinions et dans le fait que nous encourageons les gens à faire connaître leurs points de vue. Le secrétaire d'État a rencontré un certain nombre de personnes de tous les rangs du ministère, de différents bureaux du ministère, afin d'entendre exactement ce qu'elles pensent de notre politique, tant en ce qui concerne Israël et son conflit avec le Hamas qu'en ce qui concerne d'autres questions, y compris des questions très controversées", a déclaré M. Miller.