Les instances internationales telles que le Conseil de sécurité des Nations unies n'ont pas réussi à résoudre les problèmes mondiaux et les ont même "exacerbés", selon Altun.

Dans une tribune publiée dans le magazine espagnol Atalayar samedi, Fahrettin Altun a déclaré qu'il est "clair que les organisations internationales doivent être établies à la lumière du nouveau siècle et de la nouvelle ère, en tenant compte des nouveaux équilibres".

Dans la tribune intitulée "La Turquie d'Erdogan propose des solutions là où l'ONU a échoué", Altun a souligné qu'Ankara se prépare à une nouvelle conjoncture internationale "multidimensionnelle" et "multi-acteurs", conformément à l'affirmation souvent citée du président Recep Tayyip Erdogan, "Le monde est plus grand que cinq", en référence aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine.

Altun affirme en outre que la Turquie a utilisé “efficacement” les voies humanitaires et diplomatiques, ainsi que les instruments modernes d'interaction interétatique, tels que la diplomatie publique “pour résoudre les problèmes mondiaux et régionaux”.

"Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, la Turquie est respectée sur l’échiquier international et remplit avec succès son rôle de meneur de jeu dans les questions régionales, en particulier au Moyen-Orient et dans le Caucase", a-t-il souligné.

En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, il a déclaré que la "position politique orientée vers une solution" défendue sous la direction d'Erdogan, qui met l'accent sur l'aspect humanitaire de la question, en est la preuve.

"Comme l'Ukraine, le Karabakh et d'autres questions régionales le démontrent clairement, alors que la République de Turquie entre dans son deuxième siècle, la Turquie est devenue un meneur de jeu et un pays leader dans sa région", a conclu le directeur de la communication.

La Turquie a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à exercer une pression sur Israël afin de faire cesser les bombardements sur la bande Gaza.

Ankara, par le biais du président Erdogan et son ministre aux Affaires étrangères, a proposé un système de garants multilatéraux, une fois que les deux parties auraient conclu un accord, avec la responsabilité d'assurer sa mise en œuvre.

Lire aussi:La Turquie propose un système de garants multilatéraux pour le conflit israélo-palestinien