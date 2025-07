Les forces israéliennes mènent une “opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital Al-Shifa", avait indiqué tôt mercredi l'armée dans un communiqué en anglais, alors que la guerre d'Israël contre la bande de Gaza est entrée dans son 40e jour.

"Rien n'indique que des otages soient actuellement détenus à Shifa", a rapporté la radio de l'armée israélienne qui a toutefois noté que l'armée pensait que son raid sur l'hôpital pourrait apporter des informations sur les Israéliens détenus par le mouvement palestinien Hamas.

L'armée a fait savoir que ses forces avaient trouvé des “armes et des biens du Hamas à l'intérieur de l'hôpital”.

Israël estime qu'au moins 239 Israéliens, dont des militaires et des civils, sont retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Alors que l'assaut israélien sur la bande de Gaza entre dans son 40e jour, au moins 11 320 Palestiniens ont été tués, dont plus de 7 800 femmes et enfants, et plus de 29 200 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits par les attaques aériennes et terrestres incessantes menées par Israël sur l'enclave soumise à un siège total depuis le mois dernier.

Le nombre de morts israéliens s'élève quant à lui à environ 1 200, selon un bilan officiel revu à la baisse.