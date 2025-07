Qualifiant Israël d'"État terroriste", le président turc, qui intervenait lors de la réunion du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (AK) à Ankara, a accusé Tel-Aviv de mettre en œuvre une stratégie visant à détruire l'ensemble de la bande de Gaza et ses habitants.

"Vous menacez avec une arme atomique : "Vous menacez avec une bombe atomique, une bombe nucléaire. Peu importe ce que vous avez, vous êtes fichu", a-t-il lancé en s’adressant au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Si Israël poursuit ses massacres, il sera considéré partout dans le monde comme un "État terroriste universellement condamné", a-t-il ajouté.

Erdogan a fait savoir qu'il s'entretiendrait également avec les dirigeants des pays qui se sont abstenus de voter une trêve humanitaire immédiate à Gaza à l'ONU.

Le président a réitéré qu’il ne qualifierait pas le groupe Hamas comme une organisation terroriste mais comme un groupe composé de résistants qui s'efforcent de protéger leur patrie, malgré le malaise que cela peut causer à certains”.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre.

Alors que l'assaut israélien sur la bande de Gaza entre dans son 40e jour, au moins 11 320 Palestiniens ont été tués, dont plus de 7 800 femmes et enfants, et plus de 29 200 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits par les attaques aériennes et terrestres menées par Israël sur l'enclave soumise à un siège total depuis le mois dernier.

Le nombre de morts israéliens s'élève quant à lui à environ 1 200, selon un bilan officiel revu à la baisse.