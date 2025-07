"L'armée israélienne retient des dizaines de personnes déplacées et du personnel médical dans la cour de l'hôpital et les interroge", a déclaré la source, expliquant la situation actuelle à l'intérieur du principal établissement de santé de Gaza, qui est presque hors service en raison des bombardements intensifiés par les forces israéliennes.

La source a également déclaré que l'armée israélienne avait bandé les yeux et détenu un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'hôpital après les avoir déshabillées et les avoir emmenées à un endroit inconnu.

"Les communications avec ceux à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa ont été complètement coupées", a déclaré un reporter d'Anadolu.

Selon des témoignages, "l'armée israélienne effectue des fouilles approfondies dans les bâtiments qu'elle a 'envahis'."

"Des tireurs d'élite de l'armée israélienne ont pris position sur les toits de plusieurs grands bâtiments de l'hôpital, créant des trous en eux", a ajouté la même source.

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, il y a environ 1 500 membres du personnel médical, 700 patients, 39 bébés prématurés et 7 000 personnes déplacées à l'intérieur du complexe médical.

Par ailleurs, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a prévenu que les opérations humanitaires dans la bande de Gaza, étaient "au bord de l'effondrement" car la livraison de carburant reçue mercredi est insuffisante.

"Avoir du carburant uniquement pour les camions ne sauvera pas davantage de vies", a estimé Philippe Lazzarini dans un message sur X (ex-Twitter) car "d'ici la fin de la journée, environ 70% de la population de Gaza n'aura pas accès à l'eau potable".

Alors que l'assaut israélien sur la bande de Gaza entrait dans son 40e jour, au moins 11 320 Palestiniens ont été tués, dont plus de 7 800 femmes et enfants, et plus de 29 200 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits dans les attaques aériennes et terrestres incessantes d'Israël sur l'enclave assiégée depuis le mois dernier.

Le bilan des morts israéliennes, quant à lui, est d'environ 1 200, selon les chiffres officiels.