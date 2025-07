"Le silence de l'Occident sur les attaques israéliennes sur la Bande de Gaza, équivaut à donner le feu vert à d'autres illégalités", a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bosniaque Elmedin Konakovic à Ankara.

Le ministre turc a appelé, “les pays occidentaux à ne pas être complices par leur silence” face aux attaques israéliennes ininterrompues sur la bande de Gaza.

"Pour briser la résistance, les mosquées, les hôpitaux et les écoles sont bombardés et nous ne pouvons pas garder le silence face à ces attaques", a ajouté Fidan, soulignant que le caractère “inhumain” et “honteux" de celles-ci.

Depuis le 7 octobre, au moins 11 500 Palestiniens ont été tués, dont plus de 7 800 femmes et enfants, et plus de 29 200 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits lors des attaques aériennes et terrestres constantes d'Israël sur l'enclave assiégée.

Le nombre de morts israéliens, quant à lui, est d'environ 1 200, selon les chiffres officiels.