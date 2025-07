"Avec mon homologue Khalid bin Mohammad Al Attiyah et le premier Ministre, nous partageons une même détermination à prévenir une extension régionale de la crise", a posté Lecornu sur son compte officiel sur le réseau X.

Il a remercié le Qatar, à cette occasion "pour le travail engagé pour la libération des otages, dont plusieurs français".

"Ils vivent, ainsi que leur famille, une épreuve humaine épouvantable", a-t-il déploré, rappelant que leur libération constituait une "priorité absolue" pour le président français Emmanuel Macron.

En tournée au Moyen-Orient, Lecornu s’était déjà rendu en Egypte, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, ou il a échangé successivement avec , le président Al-Sissi, son homologue saoudien, l'émir Khaled bin Salmane et son homologue émirati, Mohammed Al Bowardi.

Vendredi, Sébastien Lecornu doit se rendre en Israël, dernière étape de sa tournée.

Le responsable français arrive dans la région alors que l'agression israélienne sur Gaza se poursuit pour son 41e jour consécutif, sans répit, faisant un bilan humain très lourd de plus de 11 500 palestiniens tués, dont 4 710 enfants et 3 160 femmes, ainsi que 29 800 blessés, dont la majorité, 70 %, sont des femmes et des enfants.