Ali Subasi, alias Idris Serhat, était le soi-disant responsable idéologique du groupe terroriste dans le nord de la Syrie, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Subasi, figurant sur la liste des personnes recherchées par la Turquie, était l'un des premiers membres de l'organisation terroriste et était actif en Turquie, en Iran et en Irak.

Il fut également membre senior de la région lors de l'opération anti-terroriste branche d'olivier de la Turquie dans le nord de la Syrie.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Depuis 2016, Ankara a lancé trois opérations anti-terroristes réussies le long de sa frontière dans le nord de la Syrie pour empêcher la formation d'un corridor terroriste : Bouclier de l'Euphrate (2016), Branche d'olivier (2018) et Source de paix (2019).

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Les YPG en sont la branche syrienne.