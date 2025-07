Les journalistes de TRT Haber, une chaîne de télévision nationale turque, faisaient un reportage sur les forces israéliennes bloquant et utilisant la force contre les Palestiniens se rendant à la mosquée Al-Aqsa pour la prière du vendredi.

La police israélienne est physiquement intervenue sur l'équipe de TRT Haber, brisant leur caméra avec le canon d'une arme alors qu'ils travaillaient pour couvrir les événements dans la région volatile.

Bien que la caméra ait été endommagée, le reporter de TRT a déclaré qu'ils continueraient à couvrir les attaques en cours en Palestine. Pendant la diffusion en direct, la police israélienne a lancé des gaz lacrymogènes dans la zone où se trouve la mosquée.

Un correspondant de TRT a souligné comment Israël interdit les rassemblements pour les prières à l'extérieur de la mosquée Al-Aqsa, dénonçant les obstacles persistants auxquels sont confrontés les fidèles musulmans pacifiques.

Fahrettin Altun, directeur de la communication de la Turquie, a condamné l'attaque menée par la police israélienne contre les journalistes de TRT.

"Israël continue de violer le droit international avec tous ses éléments armés, de son armée à sa police, en semblant ignorer toute règle et tout principe. Il ne fait aucun doute que cette horrible attaque a ajouté une nouvelle honte au bilan d’Israël en matière de liberté de la presse.", a écrit Altun sur X.

Altun a réitéré l'appel de son pays à ce que la communauté internationale s’exprime davantage contre Israël, qui continue ses massacres sans discrimination, ciblant les nourrissons, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, et entravant le travail des journalistes.

Il y a eu de nombreux cas antérieurs où les forces israéliennes ont tenté d'empêcher l'équipe de TRT de faire des reportages à Gaza et dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée.

Cette semaine, les forces israéliennes ont une fois de plus fait obstacle aux prières du vendredi, imposant des restrictions aux Palestiniens qui cherchent à prier à la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée.

Au moins 195 Palestiniens ont été tués et plus de 2 500 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé palestinien.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres implacables sur Gaza depuis une attaque transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre.

Au moins 11 500 Palestiniens ont été tués, dont environ 7 900 femmes et enfants, et plus de 29 800 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.