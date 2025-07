L'attaque a visé l'hôpital Al-Wafa pour les soins aux personnes âgées dans le quartier Al-Zahraa, tuant le directeur Midhad Mhaisen, a déclaré la WAFA, citant des sources locales.

Plusieurs médecins ont également été blessés lors de l'attaque, ont indiqué des sources.

La frappe aérienne était la dernière d'une série d'attaques israéliennes ciblant des hôpitaux dans la bande de Gaza au cours d'une offensive militaire en cours à la suite d'une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre.

Selon les autorités palestiniennes, les attaques israéliennes et les pénuries de carburant ont contraint 26 hôpitaux à cesser leurs activités.

L'armée israélienne a perquisitionné l'hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de l'enclave assiégée, mercredi, à la suite d'attaques importantes autour de l'établissement.

Depuis le début des bombardements israéliens sur Gaza le 7 octobre, plus de 12 000 Palestiniens ont été tués, dont plus de 8 300 femmes et enfants, et plus de 30 000 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits lors des attaques aériennes et terrestres incessantes d'Israël sur l'enclave assiégée.

Un blocus israélien a également coupé Gaza des approvisionnements en carburant, en électricité et en eau, et a réduit les livraisons d'aide à un filet mince.

Le bilan des morts israéliens, quant à lui, s'élève à environ 1 200, selon les chiffres officiels.