Dix personnes, âgées de 17 à 60 ans environ, avaient été interpellées en début de semaine, notamment en Bretagne et dans le sud de la France, dans cette enquête confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

Six ont été relâchées sans poursuite à ce stade, selon une autre source proche du dossier.

Ce coup de filet a été réalisé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin septembre, notamment pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, par le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Les investigations portent "sur des transactions d'armes entre plusieurs individus adhérant à une idéologie violente d'ultradroite, dont certains évoquaient des projets d'action violente contre différentes cibles (groupe antifasciste notamment)", a expliqué samedi à l'AFP le Pnat.

L'information judiciaire est également ouverte pour détention et fabrication non autorisée d'engins explosifs, acquisition non autorisée d'armes de catégorie B et C, acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A, B et C, le tout en relation avec une entreprise terroriste.

Selon la source proche de l'enquête, la plupart des interpellés, chez qui ont été saisies plus d'une centaine d'armes ou munitions, sont "passionnés d'armes" et "bercent dans un environnement idéologique qui va du survivalisme à l'extrême droite".

Une partie de leurs propos est "extrêmement hostile à l'égard des immigrés, des juifs", affirme-t-elle.