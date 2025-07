Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu samedi au Qatar pour la deuxième fois en 48 heures, a rapporté ‘’Franceinfo’'.

Le déplacement de Sébastien Lecornu dans cet État du Golfe qui mène une médiation pour la libération des otages aux mains du mouvement Hamas à Gaza, a été organisée à la dernière minute depuis Israël, la visite n’étant pas prévue dans le programme de la tournée que le ministre effectue depuis mercredi dans la région du Proche-Orient, a-t-on ajouté de même source.

L’officiel français devrait avoir des discussions avec le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdelrahmane al-Thani.

Sébastien Lecornu s'est rendu successivement en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, puis en Israël vendredi. Il a évoqué avec les responsables de ces pays la situation des otages - dont 8 Français selon Paris - et a notamment rencontré en Israël des familles d'otages.

Selon ‘’Franceinfo’', le volet humanitaire sera également abordé une nouvelle fois ce samedi, lors d’une dernière étape en Égypte.

Entre 200 et 250 Israéliens, dont des hauts gradés de l’armée israélienne, ont été capturés lors de l’opération ‘’Déluge d’Al-Aqsa’’. Les factions de la résistance palestinienne veulent les échanger contre plus de 6 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants et des femmes, incarcérés dans les geôles de l’État hébreu.