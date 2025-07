Les nourrissons ont été évacués dimanche de l'établissement, que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait décrit comme une "zone de mort", pour être acheminés jusqu'à l'hôpital des Emirats de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Au total, 31 bébés bébés prématurés avaient été évacués de l'hôpital d'al-Chifa, mais il n'a pas été possible d'expliquer dans l'immédiat pourquoi seuls 29 étaient arrivés en Égypte.

Lundi, à l'arrivée des bébés en Egypte, la chaîne de télévision Al-Qahera News affirmait que les nourrissons étaient dans des couveuses reliées à des équipements médicaux.

Tous les nourrissons ne pourront à priori pas être pris en charge dans l'hôpital d'Al-Arich, à 45 kilomètres à l'ouest du poste-frontière de Rafah, a affirmé une source médicale à l'AFP. "Il n'y a pas assez de couveuses à l'hôpital d'Al-Arich et certains enfants devront être transférés à Ismaïlia (200 km) ou au Caire (300 km)", selon cette même source.

L'OMS, qui a participé à l'évacuation des bébés de l'hôpital al-Chifa vers l'hôpital des Emirats de Rafah affirmait dimanche qu'"onze d'entre eux sont dans un état critique" et que tous souffrent "d'infections graves".

Samedi, deux bébés prématurés sont morts avant que l'évacuation n'ait lieu", selon l'OMS.

"Aucun des nourrissons (évacués) n'était accompagné de membres de sa famille car le ministère de la Santé ne dispose que d'informations limitées et n'est pas en capacité de trouver leurs proches dans l'immédiat", a précisé l'organisation.

L'armée israélienne a lancé mercredi un raid sur al-Chifa, affirmant qu'il abritait une base du Hamas, ce que dément le mouvement palestinien.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a fait environ 1.200 morts en Israël, selon les autorités.

Israël mène une offensive à Gaza dans le but "d'anéantir" le Hamas, qui a fait au moins 13.000 morts, incluant plus de 5.500 enfants et 3.500 femmes, selon le dernier bilan du gouvernement de Gaza.