Le sénateur démocrate de l'Oregon, Jeff Merkley, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza.

"Alors que le nombre de morts civils (à Gaza) a fortement augmenté, de nombreux Américains, y compris des habitants de l'Oregon, ont fait entendre leur voix pour mettre fin au carnage", a indiqué M. Merkley dans une déclaration écrite.

Soulignant qu'un cessez-le-feu signifie que "les deux parties cessent leurs attaques dès que possible", M. Merkley a appelé les parties au conflit à remplir les conditions souhaitées pour que le cessez-le-feu soit permanent.

Qualifiant les attaques du Hamas du 7 octobre de "terribles", le sénateur démocrate de l'Oregon a nuancé: "Mais la manière dont Israël mène ses opérations militaires est très inquiétante pour moi et pour des millions de personnes".

M. Merkley a déploré le soutien dont Israël a toujours bénéficié et que le président américain Joe Biden a fortement manifesté en se rendant en Israël.

"En perpétrant un nombre effroyable de massacres de civils au lieu d'une opération ciblée, dans sa guerre contre le Hamas, Israël met le feu à ses réserves de soutien international", a-t-il dit.

M. Merkley est devenu le deuxième sénateur démocrate à demander un cessez-le-feu à Gaza, après Dick Durbin.

Des sénateurs pour un "couloir humanitaire"

D'autre part, un groupe de sénateurs démocrates a envoyé une lettre au président américain Biden pour lui demander de persuader Israël d'ouvrir ses frontières afin de permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza.

Les sénateurs ont également demandé l'ouverture du poste frontière de Kerem Shalom entre Israël et Gaza, soulignant que cela permettrait d'accroître l'aide humanitaire à Gaza.

La lettre défend aussi le droit des blessés et des malades de Gaza à recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin le plus rapidement possible.