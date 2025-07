La Première dame turque Emine Erdogan exprime sa profonde inquiétude concernant les attaques d'Israël contre la Palestine, affirmant qu'Ankara continuera d'œuvrer pour accorder toutes les formes possibles de soutien aux Palestiniens.

"Aujourd'hui, en raison des attaques d'Israël sur les territoires palestiniens occupés et en particulier sur Gaza depuis le 7 octobre, nous assistons aux effets odieux qu'une guerre peut avoir sur les femmes et les enfants. Alors qu'Israël déchaîne une pluie inédite de bombes et de balles sur les civils en Palestine, notre réaction collective est celle d'une horreur totale et d'une profonde appréhension", a déclaré lundi Mme. Erdogan à Newsweek dans une interview exclusive.

“Israël a causé des dizaines de milliers de décès et de blessures en visant des écoles, des lieux de culte, des installations, et même des corridors humanitaires”, a-t-elle ajouté, précisant qu'il a également rendu inopérables 18 des 35 hôpitaux de Gaza après ses frappes, y compris l'hôpital d'amitié turco-palestinien.

"Malheureusement, il n'y a pas d’abri sûr dans la région pour les 1,5 million de Gazaouis qui ont été déplacés de force. Parmi ces personnes, il y a des femmes enceintes, des mères avec des nourrissons et des enfants ayant des besoins spéciaux. Pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile pour eux de faire face aux conditions de conflit et de déplacement?" a-t-elle déclaré.

La Turquie ne fait aucune distinction entre les enfants palestiniens et les enfants d'Ukraine, d'Europe, d'Amérique, de Turquie ou d'autres nations, a-elle affirmé, ajoutant que "chaque enfant a le droit à un foyer sûr et confortable, ainsi qu'à une bonne éducation et des soins de santé, peu importe où il est né."

Israël agit avec des "réflexes organisationnels"

"Ce qui se passe à Gaza ne peut même pas être décrit comme une guerre. Avec sa technologie d'armement de pointe, c'est un État qui réagit avec des réflexes organisationnels", a-t-elle ajouté, soulignant qu'Israël méprise la plupart des règles fondamentales du droit international.

"Actuellement en Palestine, un État belligérant commet clairement des crimes de guerre, constituant des crimes contre l'humanité, en violation des valeurs humanitaires universelles et du droit international. Nous ne pouvons pas considérer de telles atrocités comme un problème qui n'affecte que la Palestine, la région ou les pays musulmans", s’est-elle indignée.

Évoquant le récent Sommet Unis pour la Paix en Palestine à Istanbul, la Première dame a déclaré que la Turquie poursuit ses efforts intensifs pour porter le "massacre" à l'attention du monde et mettre fin aux attaques.

"Notre pays continuera à déployer tous les efforts nécessaires pour accorder toutes les formes possibles de soutien au peuple palestinien dans le cadre des efforts d'aide humanitaire" a-t-elle ajouté.

Soutien militaire américain à Israël

Mme. Erdogan a appelé tous les acteurs internationaux à coopérer pour parvenir à une paix durable à Gaza.

Concernant l'augmentation du soutien militaire des États-Unis à Israël, elle a affirmé qu’attiser les flammes du conflit revient "en termes les plus simples à participer à ce massacre."

"Les fusibles que les États-Unis ont aidé Israël à acquérir ciblent les hôpitaux, les nouveau-nés en couveuse en soins intensifs, les écoles, les mosquées et les églises, ainsi que les ambulances transportant des patients et les camps de réfugiés. Qui peut donc affirmer que Washington joue un rôle constructif dans le conflit, étant donné qu'ils sont eux-mêmes complices de cet acte odieux?" s’est-elle interrogée.

Le soutien indéfectible accordé à Tel-Aviv par un pays qui se présente "comme le leader de l'Occident" conduit à l'aggravation du conflit israélo-palestinien et représente même une menace pour la paix et l'ordre mondiaux, a encore déclaré Mme Erdogan.

“La Turquie appelle tous les pays qui veulent une paix juste et durable pour la région et pour le monde à écouter le cri du peuple en faveur de la paix, à ne pas le faire taire. Ils doivent mobiliser toutes leurs ressources pour mettre fin aux conflits et appeler toutes les parties à respecter le droit international" a-t-elle conclu.