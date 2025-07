Le Qatar espère un accord global et durable

Après les déclarations du gouvernement israélien et du Hamas, les autorités du Qatar, au centre des pourparlers de trêve, ont confirmé un accord pour une "pause humanitaire" dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a écrit sur X que cet État du Golfe espérait que l'accord "établirait un accord global et durable" qui "mettrait fin à la guerre et à l'effusion de sang et conduirait à des pourparlers sérieux en vue d'un processus de paix global et juste".

Doha œuvre depuis des semaines avec Washington et Le Caire pour obtenir une libération d'otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans les combats.

Mahmoud Abbas salue l'accord

Le président palestinien Mahmoud Abbas qui a salué l'accord a rendu hommage aux efforts qataro-égyptiens déployés pour y parvenir.

Le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein Al-Sheikh, a déclaré dans un communiqué, consulté par Anadolu que "le président Mahmoud Abbas salue l'accord de trêve humanitaire et les efforts déployés dans ce sens par le Qatar et l'Egypte".

"Nous renouvelons l’appel à une cessation complète de l’agression israélienne contre le peuple palestinien, à l’acheminement de l’aide humanitaire et à la mise en œuvre d’une solution politique basée sur la légitimité internationale, conduisant à la fin de l’occupation israélienne, la liberté, l'indépendance et la souveraineté du peuple palestinien", a déclaré Al-Sheikh.

Biden "extraordinairement satisfait"

Le président américain Joe Biden s'est dit "extraordinairement satisfait" de la libération prochaine d'otages. "Je suis extraordinairement satisfait (du fait) que plusieurs de ces âmes courageuses (...) seront réunies avec leurs familles une fois que cet accord sera pleinement mis en œuvre", a déclaré M. Biden dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche.

Il a souligné que cet accord devait être "appliqué dans son intégralité" et qu'il était "important que tous les aspects de cet accord soient pleinement mis en œuvre".

L'UE "salue" la trêve à Gaza et réclame un "sursaut humanitaire"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a "salué chaleureusement" l'accord tout en appelant à "mettre à profit cette pause" pour "intensifier" l'aide humanitaire.

"Je suis très reconnaissante à tous ceux qui ont travaillé sans relâche par la voie diplomatique ces dernières semaines (...) La Commission européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à profit cette pause afin d'organiser un sursaut de l'aide humanitaire à Gaza", a-t-elle indiqué, ajoutant vouloir "intensifier les expéditions (d'aide) vers Gaza le plus rapidement possible".

Paris salue le travail du Qatar

Paris espère qu'il y aura des Français parmi les otages qui vont être libérés prochainement par le Hamas en échange d'une "pause humanitaire" acceptée par Israël, a déclaré mercredi la cheffe de la diplomatie française.

"Nous espérons qu'il y a des Français", "nous l'espérons et nous y travaillons", a dit Catherine Colonna à la radio France Inter, soulignant qu'elle restait prudente car "il faut que chacune des parties tienne la part de contrat". La ministre a également salué "tout particulièrement le travail du Qatar", qui a joué le rôle de médiateur pour obtenir l'accord entre le Hamas et Israël.

La Chine et la Russie saluent l’accord

"Nous saluons l'accord de cessez-le-feu temporaire entre les parties concernées et espérons qu'il permettra d'apaiser la crise humanitaire, de contribuer à la désescalade et de réduire les tensions", a indiqué à la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

La Russie a également salué l'accord. "C'est exactement à quoi la Russie a appelé dès le début de l'escalade du conflit", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.