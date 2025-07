Dans une récente déclaration, le ministère turc des affaires étrangères a exprimé sa satisfaction de l'accord conclu entre Israël et le Hamas en vue d'instaurer une pause humanitaire de quatre jours dans le conflit de Gaza qui dure depuis six semaines.

L'accord appelle à une cessation des hostilités et comprend des dispositions telles que la libération des otages et des détenus, ainsi qu'une augmentation de la quantité d'aide humanitaire autorisée à entrer dans la bande de Gaza.

La Turquie soutient fermement la mise en œuvre intégrale de l'accord et exhorte toutes les parties à s'y conformer pleinement, selon le communiqué.

La libération des otages et des détenus, associée à l'amélioration de l'accès de l'aide humanitaire, est considérée comme une étape cruciale pour alléger les souffrances de la population de la bande de Gaza assiégée.

"Nous espérons que la pause humanitaire contribuera à mettre un terme définitif au conflit actuel dès que possible et à lancer un processus vers une paix juste et durable fondée sur une solution à deux États", ajoute le communiqué du ministère.

La Turquie a également remercié le Qatar pour les efforts qu'il a déployés pour parvenir à cet accord.