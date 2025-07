La trêve conclue entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de 50 otages en échange de 150 enfants et femmes palestiniens détenus, n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé jeudi des responsables israéliens, alors que les combats ne connaissent pas de cesse dans la bande de Gaza.

Après le feu vert du gouvernement israélien et l'accord du Hamas, le Qatar avait annoncé mercredi le "succès" de sa médiation pour une trêve renouvelable de quatre jours, sur la base d'un échange d'otages et de prisonniers. Une trêve dont on attendait l’entrée en vigueur le jour même sur la base d’annonces de responsables reprises par certains médias, avec "un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers”.

Le chef du Conseil national de la sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a déclaré dans la nuit du mercredi à jeudi que la libération des otages n'interviendra "pas avant vendredi". Hanegbi a, en outre, ajouté que les négociations "se poursuivent sans cesse", sans donner davantage de détails sur les dernières tractations en cours.

Par conséquent, il n'y aura "pas de pause" dans les combats jeudi, a indiqué dans la foulée à l'AFP un responsable israélien. L'armée israélienne a frappé plusieurs zones de l'enclave assiégée, en particulier dans les parties nord, a rapporté l'agence de presse palestinienne officielle WAFA.

Elle a indiqué qu'un certain nombre de personnes avaient été tuées dans une série de frappes aériennes israéliennes sur des maisons d'habitation dans le camp de réfugiés de Nuseirat.

22 travailleurs de la santé ont été tués, rapporte l’ONU

Les Nations unies ont déclaré que 22 professionnels de la santé ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre.

"Depuis le début de la guerre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé 178 attaques sanitaires dans la bande de Gaza qui ont fait 22 morts et 48 blessés parmi le personnel de santé en service", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse.

Il a indiqué qu'actuellement, près de 770 000 personnes déplacées sur 1,7 million sont hébergées dans 99 installations de l'UNRWA dans la partie sud de la bande de Gaza.

La guerre d'Israël contre Gaza, qui en est à son 48e jour, a tué au moins 14 532 Palestiniens. Selon les autorités, plus de 7 000 Palestiniens sont portés disparus ou ensevelis sous les décombres des maisons bombardées.