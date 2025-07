L'accord de trêve humanitaire dans la bande de Gaza, annoncé ce mercredi à l’aube, a propulsé sur le devant de la scène les accords d'échange de prisonniers entre Israël et les factions palestiniennes.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré plus tôt qu'un accord pour une pause humanitaire dans la bande de Gaza avait été conclu entre Israël et le Hamas, grâce à une médiation conjointe de l'Égypte et des États-Unis.

‘’Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours’’, a ajouté la diplomatie qatarie par voie de communiqué.

Selon Doha, l’accord prévoit dans un premier temps ‘’la libération de 50 femmes et enfants civils détenus dans la bande de Gaza en échange de la libération d'un certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes’’.

Lors de l’opération ‘’Déluge d’Al-Aqsa’’, le Hamas avait capturé au moins 239 Israéliens, parmi lesquels on comptait des militaires de haut rang. Le mouvement de la résistance islamique, Hamas, souhaiterait les échanger contre plus de 7 000 prisonniers palestiniens, dont des femmes et des enfants, incarcérés dans les geôles israéliennes.

Depuis le 7 octobre dernier,l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué 14 128 Palestiniens - dont 5 840 enfants et 3 920 femmes - et blessé plus de 33 000 autres, selon un bilan communiqué par le bureau des médias du gouvernement du Hamas à Gaza.

Le Hamas et les factions de la résistance palestinienne affirment que le nombre de prisonniers qu’ils détiennent est suffisant pour ‘’vider les geôles israéliennes de tous les prisonniers palestiniens’’ comme contrepartie.

Selon le ‘’Club des prisonniers palestiniens’’, Israël détient dans ses prisons environ 7 000 Palestiniens, dont 200 enfants, 78 femmes ainsi que des centaines de malades et de blessés.

La même source affirme que l’État hébreu a arrêté 3 000 Palestiniens rien qu'en Cisjordanie, depuis le 7 octobre.

Depuis 2014, Tel Aviv accuse le Hamas de détenir quatre Israéliens, qu’il cherchait à échanger, mais sans succès.

Les gouvernements palestiniens et arabes n’ont cessé de tenter de libérer le plus grand nombre de prisonniers des geôles israéliennes, et ce, depuis la création de l’État d’Israël sur les terres palestiniennes occupées en 1948.

Les accords d’échange de prisonniers constituent un ‘’modus operandi’’ qui a jalonné l’histoire du conflit israélo-palestinien.

Voici les 10 accords d'échange de prisonniers les plus importants entre les factions palestiniennes et Israël, sur la période allant de 1968 à 2011.

Accords d’échange de prisonniers

*23 juillet 1968

Cette date marque le premier échange de prisonniers entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et Israël, après que des combattants palestiniens du ‘’Front populaire de libération de la Palestine’’ (FPLP), dirigés par Youssef Rajab et Leila Khaled, ont mené la première opération de détournement d’un avion de la compagnie aérienne israélienne ‘’El Al’’, alors qu'il assurait la liaison entre Rome et Tel Aviv. L’appareil avec plus de 100 passagers à bord, a été contraint de faire demi-tour et d'atterrir à Alger.

Plus tard, le FPLP a libéré les passagers en échange de la libération par Israël de 37 prisonniers palestiniens condamnés à de lourdes peines, dont certains avaient été arrêtés avant 1967, grâce à la médiation du Comité international de la Croix-Rouge.

*1969

Un groupe du FPLP, mené par Leila Khaled, a détourné un autre avion israélien pour exiger la libération de palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes. L’appareil a atterri au Royaume-Uni, mais l’opération a échoué. Un membre du commando palestinien a été tué, et Leila Khaled arrêtée par les autorités britanniques. Le FPLP avait par la suite détourné un avion britannique et conclu un accord pour la libération de Leila Khaled.

*Mi-février 1980

Un accord d'échange de prisonniers a été conclu entre le Mouvement de libération nationale palestinien (Fatah) et Israël, avec la médiation du Comité international de la Croix-Rouge, en vertu duquel le prisonnier Mahmoud Bakr Hijazi a été affranchi en échange de la libération du soldat israélien Shmuel Fais, enlevé par le Fatah fin 1969.

*14 mars 1979

Israël et l’OLP sont parvenus à un accord d’échange de prisonniers connu sous le nom de ‘’La Mouette’’, au cours duquel le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général - une des factions de l’OLP - a échangé le soldat israélien, Abraham Amram, capturé le 5 avril 1978 lors de l'opération Litani, contre 76 prisonniers de plusieurs factions palestiniennes, dont 12 femmes.

*Mi-février 1980

Le gouvernement israélien a décidé de libérer le prisonnier palestinien Mahdi Bseiso en échange de la libération de la Jordanienne Amina Daoud al-Mufti, un agent du Mossad qui était détenue aux mains du Fatah. L'échange de prisonniers a eu lieu à Chypre, sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge.

*23 novembre 1983

Pour obtenir la libération de six soldats des forces spéciales de la brigade ‘’Nahal’’ capturés au Liban-Sud par les combattants du Fatah, le 4 septembre 1982, près de Bhamdoun, au cours de l'opération Paix en Galilée, le gouvernement israélien relâche 4 700 prisonniers, des Palestiniens et des Libanais. Israël rétrocède aussi une partie des archives de l'OLP, saisies à Beyrouth par son armée.

La majorité de ces détenus étaient internés dans des camps au Liban, notamment celui d'Ansar, près de Nabatyeh.

*20 mai 1985

Israël libère 1 155 détenus palestiniens en échange de trois soldats capturés au Liban en 1982 par le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG). Cet échange était baptisé ‘’Opération Galilée’’.

*1997

Le gouvernement jordanien et Israël conviennent d’un accord d'échange de prisonniers : Tel Aviv libère cheikh Ahmed Yassine - chef spirituel du mouvement de la résistance islamique (Hamas) - le 1er octobre 1997, en échange de deux agents du Mossad, capturés en Jordanie au cours d'une tentative d’assassinat manquée contre le responsable en chef du bureau politique du Hamas à l’époque, Khaled Machaal.

*2 octobre 2009

En échange d'un enregistrement vidéo du soldat israélien Gilad Shalit, capturé le 25 juin 2006, par les factions de la résistance palestinienne, le gouvernement israélien libère vingt prisonnières palestiniennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

*11 octobre 2011

Israël libère 1 027 prisonniers palestiniens en échange de la libération par le Hamas du soldat Gilad Shalit.

