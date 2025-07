L'Organisation mondiale de la santé a recensé 178 attaques contre des établissements de santé qui ont tué 553 personnes, dont 22 professionnels de santé, depuis le début de la guerre le 7 octobre, a déclaré mercredi le directeur régional de l'agence.

M. Ahmed Al-Mandhari a déclaré, lors d'un point de presse en ligne, qu'environ 800 personnes, dont 48 agents de santé, ont été blessées dans les attaques, qui ont endommagé 24 hôpitaux et 32 ​​ambulances.

La guerre a contraint à la fermeture 27 des 36 hôpitaux et 47 des 72 cliniques de soins de santé primaires à Gaza, a-t-il déclaré. Les installations ont cessé de fournir des services principalement à cause du manque de carburant et des attaques, a-t-il expliqué.

“ Les hôpitaux doivent être autorisés à reconstituer les ressources dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner “, a-t-il déclaré. “ Nous ne pouvons pas continuer à fournir des gouttes d’aide dans un océan de besoins. “