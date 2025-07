Quatre-vingt-dix autres Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, portant le nombre total de détenus à 3 130, depuis le 7 octobre dernier, d’après le Club des prisonniers palestiniens.

Le club précise dans un communiqué que "les forces d'occupation ont arrêté au moins 90 citoyens, entre mercredi soir et jeudi à l'aube, dans des villes et villages de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est".

Le nombre total de détenus "est passé à 3 130 Palestiniens" depuis le 7 octobre.

Les campagnes d'arrestation, d’après la même source, étaient concentrées dans la

ville d'Azzun dans le gouvernorat de Qalqilya, touchant 36 Palestiniens, et dans le camp d'Arroub dans le gouvernorat d'Hébron, tandis que le reste des arrestations était réparti dans la majorité des localités de Cisjordanie.

L'armée israélienne mène quotidiennement des offensives dans des villages et des villes de Cisjordanie, marquées par des affrontements, des arrestations et de tirs de bombes lacrymogènes contre les Palestiniens.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Les affrontements en Cisjordanie se sont accélérés à la suite d'une guerre dévastatrice, menée par l'armée israélienne à Gaza il y a 48 jours, faisant plus de 14 532 morts, dont plus de 6 000 enfants et 4 000 femmes, ainsi que plus de 35 000 blessés.

