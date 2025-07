Les violents affrontements qui se sont produits jeudi soir à Dublin après une attaque au couteau qui a fait cinq blessés dont trois enfants, sont inédits depuis "des décennies", a affirmé vendredi le responsable de la police irlandaise (Garda).

La police a révélé vendredi l'ampleur d'une "extraordinaire flambée de violence" dans le centre de Dublin.

"Ce que nous avons vu hier soir était une extraordinaire flambée de violence (...) avec des scènes que nous n'avions pas vues depuis des décennies", a déclaré vendredi M. Harris lors d'un point presse, ajoutant que la police avait arrêté 34 personnes.

Il a déploré "d'énormes destructions par une foule émeutière" et a blâmé les personnes "radicalisées par les médias sociaux".

“Une ville livrée aux voyous”

M. Harris a ajouté qu'il était "honteux" que les enquêtes des forces de l'ordre sur les meurtres à l'arme blanche aient été interrompues par les troubles.

"Nous ne pouvons pas permettre que la ville soit livrée aux voyous, aux pillards et aux incendiaires", a-t-il dit.

Trente-quatre personnes ont été arrêtées après que 11 véhicules de police, trois bus à impériale, des tramways et d'autres voitures ont été endommagés lors des troubles qui ont éclaté jeudi soir suite à l’attaque au couteau où une femme et trois jeunes enfants ont été blessés près d'une école.

Des affrontements ont eu lieu avec la police anti-émeute alors que certains manifestants lançaient des fusées éclairantes et des feux d'artifice, tandis que d'autres s'emparaient de chaises et de tabourets à l'extérieur des bars et des restaurants.