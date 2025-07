Le document diffusé par un collectif d'organisations et de lanceurs d'alerte est publié trois ans jour pour jour après l'évacuation brutale par les forces de l'ordre d'un campement d'exilés installé place de la République, précise la radio "Europe1" sur son site.

Rappelant que ce délogement avait suscité l’indignation même au sein du gouvernement dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait jugé les images "choquantes", les associations font remarquer que "en dehors de cette séquence d'indignation unanime, ces violences perdurent dans le plus grand silence et se poursuivent sous différentes formes : harcèlement, évictions de lieux de vie, destructions de biens, violences verbales et physiques", soulignent les auteurs.

Le rapport relève en outre la "dimension systémique" de ces actes à Paris et sa périphérie depuis que les situations de campements ont émergé sur fond de crise migratoire, rapporte encore Europe1.

Entre 2015 et 2023, le collectif a "comptabilisé et documenté 450 témoignages de violences policières commises envers les personnes exilées".

Les violences déclarées, qui peuvent se cumuler, concernent neuf fois sur dix (88%) des "évictions" de lieux de vie ou des "dispersions dans l'espace public", problématiques lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une solution de mise à l'abri, détaille le rapport.

Une fois sur trois (33%), il s'agit de confiscations ou de destructions de biens et dans 30% des cas d'"agressions physiques".

Un sondage réalisé par le collectif dans les principaux lieux de campements révèle que sur les 93 exilés interrogés, 81% déclarent avoir été victimes de violences policières, à plusieurs reprises dans 66% des cas, souligne le média français qui se fait l’écho de la certitude des associations que les forces de l'ordre vont "accélérer ces pratiques", qui vont de pair avec un "nettoyage social de l'espace public" à l'approche des Jeux olympiques de Paris.