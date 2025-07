Suite à un accord entre le Hamas et Israël, une trêve humanitaire de quatre jours a été mise en place, mettant fin aux attaques sur Gaza et permettant l'échange de prisonniers et l’acheminement de l'aide humanitaire.

Selon des témoins oculaires, l'armée israélienne a ouvert le feu depuis le sud de la bande de Gaza sur des Palestiniens déplacés cherchant à retourner dans la ville de Gaza et dans les zones septentrionales.

Un journaliste de l’Associated Press et des sources médicales ont indiqué que deux personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées, principalement aux jambes , par les tirs des soldats israéliens.

Les blessés ont été transportés par des ambulances jusqu'à l'hôpital de la ville de Deir el-Balah.

Des centaines de milliers de Palestiniens, ayant fui les bombardements dans la bande de Gaza sous le blocus israélien, ont entrepris de retrouver leurs maisons dans le sud et le centre de la région avec le début de cette pause de quatre jours.

En raison du blocus total imposé par Israël dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, les communications et les transports sont devenus très difficiles. Les Palestiniens vivant à Gaza n'ont pas eu la possibilité de voir leurs proches ou de communiquer avec eux dans les zones lourdement bombardées par l'armée israélienne.

Les habitants de Gaza qui ont fui les attaques de l'armée israélienne et se sont rassemblés dans des centres d'hébergement ont commencé à rentrer chez eux et à retrouver les membres de leur famille qu'ils avaient laissés derrière eux dans le sud et le centre de la bande de Gaza.

Cependant, même si des centaines de milliers de Gazaouis, qui ont été déplacés du nord au sud, souhaitent retourner chez eux, l'armée israélienne ne les y autorise pas.

L'armée israélienne a averti les Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza vers le sud de ne pas retourner. Dans la matinée, des avions de guerre israéliens ont largué des tracts sur les zones méridionales de la bande de Gaza, avertissant les résidents de la bande de Gaza, que “la guerre n'est pas encore terminée”, la pause humanitaire est “temporaire”, et mettant en garde que le nord de la bande de Gaza est une “zone de guerre dangereuse et il est interdit de s'y déplacer".

Les Palestiniens doivent rester dans le sud de la bande de Gaza, précisent les tracts, soulignant que seule la rue Salah al-Din permet de passer du nord au sud de la bande de Gaza.

"Il est interdit et dangereux de retourner dans le nord, votre sort et celui de votre famille est entre vos mains", indiquent les tracts largués par les avions de guerre israéliens. Les Palestiniens qui ont entrepris de rentrer chez eux après le début de la pause humanitaire entre Israël et le Hamas ont trouvé des corps en décomposition sur les routes du nord de la bande de Gaza.

Des témoins palestiniens ont déclaré qu'ils avaient trouvé les corps de dizaines de Palestiniens tués par l'armée israélienne dans la rue Er-Rashid, alors qu'ils rentraient chez eux à l'ouest de la ville de Gaza.

Il a été noté que les corps décomposés appartenaient à des Palestiniens qui ont été forcés de migrer vers le sud il y a quelques semaines.

Ces dernières semaines, l'armée israélienne a tué des dizaines de Palestiniens qui avaient migré vers le sud de la bande de Gaza depuis les rues Er-Rashid et Salah al-Din, à l'ouest de la ville de Gaza.

Tout en ciblant les Palestiniens déplacés, l'armée israélienne a également perpétré plusieurs massacres dans le sud de la bande de Gaza. Israël a affirmé que le sud était une "zone de sécurité" afin d'encourager le plus grand nombre possible de Palestiniens à quitter le nord.