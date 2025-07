Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé ce dimanche que quatre de leurs dirigeants avaient été tués lors de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, dont notamment le membre du Conseil militaire et commandant de la Brigade du Nord de la branche armée du mouvement Hamas, Ahmed Al-Ghandour.

Visé depuis longtemps par l'armée israélienne, il avait perdu deux de ses enfants dans des frappes avant l'offensive actuelle.

Parmi les trois autres cadres nommés dans le communiqué, figure Ayman Siam présenté comme le chef des unités de tirs de roquettes. "Nous jurons devant Dieu que nous poursuivrons leur chemin et que leur sang constituera une lumière pour les moujahidine et un feu contre les occupants", ajoutent les Brigades al-Qassam dans leur communiqué.

Mi-octobre, le mouvement avait déjà annoncé la mort de Aymane Nofal, un commandant des Brigades Al-Qassam, dans une frappe de l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Bureij (centre).

Le 24 novembre, une trêve humanitaire provisoire entre Israël et les factions palestiniennes est entrée en vigueur à 07h00 heure locale (05h00 GMT) pour une durée de 4 jours, sous réserve de prolongation, à l'aide des intermédiaires qatari, égyptien et américain.

L'accord comprend l'échange de prisonniers et l'introduction d'une aide humanitaire, de secours, médicale et de carburant dans toutes les zones de la bande de Gaza, habitée par environ 2,3 millions de Palestiniens.

Pendant 48 jours et jusqu'au 23 novembre, l'armée israélienne a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 14 854 morts Palestiniens, dont plus de 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, en plus de 36 000 blessés, dont plus de 75% d'enfants et de femmes, selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza.

Le Hamas a tué 1 200 Israéliens, en a blessé 5 431 et en a capturé environ 239. Il a commencé à échanger les captifs avec Israël qui retient plus de 7 000 Palestiniens dans ses prisons.