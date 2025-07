Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hamas a affirmé dans un communiqué "chercher à prolonger la trêve au-delà de ses quatre jours" dans le but "d'augmenter le nombre de prisonniers libérés" comme prévu dans l'accord.

Une source palestinienne, qui a préféré garder l'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler aux médias, a confirmé à l'agence Anadolu que le Hamas avait informé les médiateurs, le Qatar et l'Égypte, que les mouvements de résistance étaient prêts à prolonger la trêve actuelle de deux à quatre jours.

L'accord, négocié par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte et entré en vigueur vendredi, prévoit quatre jours de trêve, le passage de l'aide humanitaire à Gaza et la libération de 50 otages, et de 150 femmes et enfants palestiniens détenus en Israël.

Depuis vendredi, 39 otages ont été libérés dans le cadre de l'accord - plus 24 otages hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël - ainsi que 117 Palestiniens, selon un ratio d'un otage pour trois prisonniers.

100 camions d'aide sont entrés dans le nord de Gaza

Le Croissant-Rouge palestinien (CRP) a déclaré que 100 camions d'aide sont entrés dans les régions du nord de Gaza.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir “acheminé aujourd'hui dans la ville de Gaza et dans la partie nord du territoire 100 camions d'aide contenant de la nourriture, de l'eau, du lait pour bébé et des couvertures".

Il a ajouté que "pour la première fois, 50 camions d'aide égyptiens sont arrivés par le point de passage de Rafah et se sont dirigés directement vers la ville de Gaza et la partie nord à travers la barrière (israélienne) qui sépare le nord de la bande de Gaza de son sud".

Dans la ville de Gaza transformée en champ de ruines, des habitants parcouraient dimanche dans la poussière, entre les amas de gravats, les rues bordées d'immeubles dévastés.

D'ailleurs, plus de la moitié des logements du territoire ont été endommagés ou détruits par la guerre, selon l'ONU, et 1,7 million de personnes ont été déplacées, sur 2,4 millions d'habitants.

Les hôpitaux du sud du territoire continuent à recevoir de nombreux blessés évacués du nord, où la quasi-totalité des établissements de santé sont à l'arrêt.

La guerre d'Israël contre Gaza a tué au moins 14 854 Palestiniens, dont 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes.

