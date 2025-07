"Un citoyen de la ville de Kafr Ayn au nord-ouest de Ramallah a été admis au service des urgences avec de multiples blessures par balle, décrites comme critiques, et est décédé des suites de ces blessures", ont déclaré des sources médicales palestiniennes de l'hôpital gouvernemental de Salfit à Anadolu.

Des sources locales dans la ville de Kafr Ayn ont témoigné qu'une force israélienne a pris d'assaut la ville et a arrêté un citoyen, ce qui a conduit à des affrontements avec des dizaines de Palestiniens.

Des témoins oculaires ont expliqué que "l'armée a tiré des balles réelles et des balles en caoutchouc, blessant le citoyen Malik Al Barghouthi de trois balles. Il a été transporté à l'hôpital gouvernemental de Salfit, où son décès a été annoncé plus tard.

Dans un autre incident, un Palestinien a été tué lundi en fin de journée par des tirs de l'armée israélienne à l'ouest de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie occupée.

Selon le ministère de la Santé, le nombre de morts palestiniens en Cisjordanie s'élève à 242 depuis le 7 octobre.

Les experts de l'ONU demandent des enquêtes indépendantes sur les crimes commis en Israël et en Palestine

Exhortant Israël, l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée et les autorités de Gaza assiégée à coopérer pleinement aux enquêtes, les experts de l'ONU ont annoncé que "les enquêteurs indépendants doivent bénéficier des ressources, du soutien et de l'accès nécessaires pour mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales sur les crimes qui auraient été commis par toutes les parties au conflit".

"Le devoir d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, y compris tout acte d'assassinat sommaire ou extrajudiciaire, de torture ou d'autres atteintes à la dignité humaine, est une obligation juridique fondamentale", ont-ils ajouté.

Ils ont également appelé la communauté internationale à œuvrer pour que tous les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ainsi que de tout autre crime international commis dans le cadre du conflit, soient rapidement traduits en justice, en particulier ceux qui ont une responsabilité de commandement.

"Ces crimes sont imprescriptibles et relèvent de la compétence universelle, ce qui signifie que les tribunaux de n'importe quel pays peuvent exercer leur autorité pour poursuivre les responsables, indépendamment de leur nationalité et du pays où les crimes ont été commis.