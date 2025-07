"J'apprécie le fait que les soldats et les civils ont agi rapidement sur le terrain. Le gouvernement sous ma direction continuera d'étendre la distribution d'armes aux citoyens, et c'est une mesure dont l'efficacité a été prouvée à maintes reprises dans la guerre contre un terrorisme meurtrier", a affirmé Netanyahu commentant la fusillade à Jérusalem-Ouest qui a entraîné la mort de 3 Israéliens et des blessures sur 13 autres, dont 3 grièvement.

La déclaration officielle de Netanyahou a fait suite à un communiqué de la police israélienne consulté par Anadolu, dans lequel elle indique par ailleurs que "16 personnes ont été blessées, dont 3 civils dont la mort a été annoncée. Le reste des blessés, dont 3 dans un état grave, ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins médicaux nécessaires".

La police israélienne a annoncé que deux soldats hors service et un civil israélien avaient ouvert le feu sur les deux assaillants, les "neutralisant".

Netanyahu a salué ceux qui ont tué les deux auteurs de l’opération, affirmant que "la réaction rapide de deux soldats et d’un civil a permis d’éliminer les terroristes et d’empêcher une attaque plus dangereuse », selon ses dires.

Il a également menacé de poursuivre tous les membres du Hamas "partout à Jérusalem, à Gaza, en Judée et Samarie (Cisjordanie occupée)".

De son côté, la Société de radiodiffusion officielle israélienne a indiqué que les auteurs de l'opération étaient deux anciens prisonniers appartenant au mouvement Hamas, à savoir les deux frères Murad (30 ans) et Ibrahim Nimr (38 ans), habitants de la ville de Sur Baher à Jérusalem-Est.

Cependant, les informations rapportées par la Société de radiodiffusion israélienne n'ont été confirmées par aucune autorité palestinienne.