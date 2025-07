"L'armée de l'occupation a repris sa guerre brutale contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza, tout en continuant à bombarder et à cibler de nombreuses maisons et zones sûres" a déclaré dans un communiqué, le bureau des médias gazaoui.

Et de poursuivre : "La communauté internationale, avec les États-Unis d'Amérique, représentés par le président américain, Joe Biden et son secrétaire d'État, Antony Blinken, en tête de liste, porte la responsabilité des crimes de l'occupation et de la poursuite de la guerre brutale contre les civils, pour lui avoir donné le feu vert de poursuivre la guerre dans un mépris total des lois de la guerre et les lois internationales et humanitaires".

Le bureau a insisté sur le droit du peuple palestinien à “se défendre par tous les moyens”, recouvrer “sa liberté et son indépendance”, établir son État palestinien avec Jérusalem comme capitale, et “mettre fin complètement à l'occupation de ses terres conformément aux lois internationales et aux résolutions de l'ONU”.

Quatorze Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, suite à la reprise vendredi des bombardements israéliens sur diverses zones de la bande de Gaza après la fin de la trêve humanitaire temporaire.

Entamée le 24 novembre dernier (05h00 GMT), la trêve humanitaire temporaire dans la bande de Gaza, a duré 7 jours.