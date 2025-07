La Turquie a condamné vendredi, les "actes délibérés de violence" commis par Israël et le meurtre d'un caméraman collaborant depuis Gaza avec l’agence de presse international turc Anadolu.

"La communauté internationale et la communauté médiatique doivent prendre sans délai des mesures concrètes pour mettre fin à ces massacres le plus rapidement possible. Nous condamnons une fois de plus les massacres et les actes de violence délibérés d'Israël à l'encontre des journalistes qui se soldent par la mort", a déclaré Altun sur X.

Ces déclarations interviennent après que Montaser Al-Sawaf, caméraman collaborant avec Anadolu, ait été tué vendredi lors de frappes aériennes israéliennes.

"Des milliers de personnes innocentes ont perdu la vie dans les massacres perpétrés par Israël qui durent depuis deux mois. La mort de 72 journalistes qui ne faisaient que leur travail, met en évidence le fait qu'Israël attaque délibérément la liberté d'information", s’est-il indigné.

Le directeur turc de la communication a également présenté ses condoléances à la famille d'Al-Sawaf, à ses collègues et à Anadolu.