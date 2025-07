L'aéroport de Munich a annoncé la suspension des vols "probablement jusqu'à 12H00" (11H00 GMT), en raison "des fortes chutes de neige ininterrompues" depuis vendredi.

Environ 320 vols ont été annulés pour samedi, a-t-il précisé dans un communiqué.

L'arrivée de l'hiver a aussi fortement perturbé le trafic ferroviaire. "La gare centrale de Munich ne peut actuellement pas être desservie", a indiqué la société de chemins de fer Deutsche Bahn.

Le trafic grandes lignes est complètement à l'arrêt dans la région de Munich. Ailleurs dans tout le sud de l'Allemagne, des annulations de trains ou des retards sont également à prévoir, a ajouté Deutsche Bahn, estimant que les perturbations devraient durer toute la journée.

Une grande partie des transports en commun -bus, trains de banlieue et trams- ne fonctionnait pas non plus dans la capitale bavaroise, a indiqué la société des transports publics munichois (MVG).

Le métro pourrait également subir des annulations et des perturbations dans la journée, a-t-elle ajouté.

Le match entre le Bayern et l'Union Berlin comptant pour la 13e journée du championnat d'Allemagne, programmé samedi (15h30/14h30 GMT) a dû être reporté, a également annoncé la MVG.

La police de Munich a de son côté appelé les habitants à "éviter les déplacements en voiture non indispensables" jusqu'à ce que les services de déneigement aient dégagé les routes.

Chutes de neige et températures négatives affectent une grande partie de l'Allemagne depuis plusieurs jours.

Selon les services météorologiques allemands, les plus grandes quantités de neige sont attendues dans l'Allgäu, dans le sud de la Bavière, avec 30 à 40 centimètres prévus d'ici samedi après-midi.