"La reprise de l'opération militaire et son expansion dans le sud de la bande de Gaza répètent les horreurs des semaines passées", a affirmé Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, dans un communiqué.

Il a ajouté que les ordres israéliens d'évacuation des habitants de la ville de Khan Younis vers la ville de Rafah ont créé "la panique, la peur et l'anxiété" parmi la population.

"Au moins 60 000 personnes supplémentaires ont été forcées de se déplacer vers des abris déjà surpeuplés de l'UNRWA, et d'autres demandent à être hébergées. Beaucoup ont déjà été déplacées plus d'une fois pour fuir la guerre dans d'autres parties de Gaza", a renchéri M. Lazzarini.

Il a averti que les ordres d'évacuation poussent les gens à se concentrer dans moins d'un tiers de l'espace de la bande de Gaza, alors qu'ils ont cruellement besoin "de nourriture, d'eau, d'abris et surtout de sécurité".

M. Lazzarini a fait remarquer qu'il n'existe actuellement aucune zone sûre à Gaza, même dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de l'enclave, ou dans les zones unilatéralement appelées "zones de sécurité" par les Israéliens.

Il a exhorté les autorités israéliennes à "rouvrir Kerem Shalom et les autres points de passage et à faciliter l'acheminement inconditionnel, ininterrompu et significatif de l'aide humanitaire vitale", spécifiant que le non-respect de cette obligation constitue une violation du droit humanitaire international.

Dans une déclaration précédente, M. Lazzarini a indiqué que plus d'un million de personnes étaient agglutinées dans les installations de l'UNRWA dans la bande de Gaza.

Et ce, alors qu’Israël a repris son offensive militaire sur la bande de Gaza vendredi après la fin d'une pause humanitaire d'une semaine avec le groupe palestinien Hamas. Au moins 15 899 Palestiniens ont été tués et plus de 42 000 autres blessés dans les attaques aériennes et terrestres incessantes contre l'enclave depuis le 7 octobre, à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas. Le bilan israélien de l'attaque du Hamas s'élève à 1 200 morts, selon les chiffres officiels.