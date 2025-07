Les brimades et mauvais traitements contre les prisonniers palestiniens incarcérés en Israël se sont intensifiés depuis le début de la guerre à Gaza, rapporte l’agence de presse palestinienne, Wafa.

D’après la commission des Affaires des prisonniers et des ex-prisonniers de l’Autorité palestinienne, ‘ l’administration pénitentiaire interdit des visites de famille et des avocats, isole complètement les prisonniers du monde.”

Tout en déplorant la mort de six détenus depuis le 7 octobre, “en raison de la torture sauvage”, la commission dénonce les passages à tabac “ avec des matraques, des fusils”. D’où de nombreuses “contusions, ecchymoses, graves blessures et fractures aux mains et pieds” des captifs.

'“ Les demandes d’assistance médicales reçoivent souvent des réponses immédiates sous forme de menaces à davantage de violence, en référence à d’anciennes victimes décédées en détention”, détaille la commission.

Concernant la nourriture servie aux prisonniers, elle est décrite comme “ épouvantable et nauséabonde. Et la ration attribuée à douze personnes, insuffisante pour quatre prisonniers”.

Le nombre élevé d’arrestations alimente la surpopulation carcérale, ajoute le rapport qui mentionne que certains prisonniers sont obligés de dormir à même le sol, du fait de l’insuffisance des lits.

