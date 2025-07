Les données recueillies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent qu'une pandémie silencieuse est en train de ravager le monde, rapidement et sans distinction. La solitude et l'isolement social sont désormais responsables de nombreux décès dans le monde.

La solitude a de graves répercussions sur la santé et le bien-être", explique à TRT World Alana Officer, chef de l'unité "Changement démographique et vieillissement en bonne santé" de l'OMS.

"Les données disponibles suggèrent que le manque de liens sociaux entraîne effectivement un risque de décès précoce égal ou supérieur à celui d'autres facteurs de risque connus tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'inactivité physique, l'obésité et la pollution de l'air.

Les experts affirment que la solitude, réelle ou perçue, augmente le risque de suicide, d'accident vasculaire cérébral, d'anxiété, de démence, de dépression, etc. L'OMS affirme qu'elle augmente de 30 % le risque de maladies cardiovasculaires.

Des facteurs multiples

L'OMS définit l'isolement social comme le fait d'avoir un nombre insuffisant de relations sociales et la solitude comme la douleur sociale liée au fait de ne pas se sentir en contact avec autrui.

Pensez à la solitude dans une foule. Nous sommes nombreux à l'avoir ressentie à un moment ou à un autre.

Contrairement à la perception selon laquelle les personnes âgées des pays occidentaux souffrent davantage de l'isolement social et de la solitude, cette affection touche des personnes de tous âges dans le monde entier.

"Environ 25 % des personnes âgées dans le monde souffrent d'isolement social et de solitude, tandis que 5 à 15 % des jeunes sont socialement isolés", déclare cette experte de l’OMS, citant les résultats de la recherche de l'OMS.

Aussi surprenants qu'ils puissent être, ces chiffres sont probablement sous-estimés, selon l'organisation affiliée aux Nations unies. Néanmoins, ils mettent en évidence un problème de santé publique réel et grave qui requiert une attention urgente.

"De nombreuses personnes souffrent de solitude, ce qui peut être extrêmement préjudiciable", met en garde Mme Officer.

Commission sur les liens sociaux

L'OMS a mis en place une nouvelle commission sur le lien social afin de considérer la solitude comme une menace urgente pour la santé, de promouvoir le lien social comme une priorité et d'identifier les interventions les plus efficaces.

La commission a un mandat de trois ans, au cours duquel elle mettra en évidence la manière dont le lien social améliore le bien-être des communautés et des sociétés et contribue à favoriser le progrès économique, le développement social et l'innovation.

"J'espère que, grâce au travail de la commission, les gens seront mieux à même de reconnaître s'ils souffrent de solitude et d'isolement social et qu'ils réaliseront qu'il y a quelque chose à faire pour y remédier", note-t-elle.

Symptômes d'isolement

Les experts ont noté qu'une personne peut avoir un agenda social bien rempli, être mariée ou vivre dans un foyer multigénérationnel, et pourtant se sentir seule.

"La notion de lien social renvoie au sentiment de proximité et de connexion avec les autres, que ce soit sur le lieu de travail, dans le quartier ou au sein de la communauté", explique l’experte de l’OMS.

Lorsque les gens n'obtiennent pas de soutien lorsqu'ils en ont le plus besoin, ils risquent de s'isoler socialement.

Elle explique que cela se produit lorsque le soutien émotionnel ou physique, ou même les relations que l'on entretient, sont "tendues" ou "conflictuelles".

"Il se peut que ces relations ne soient pas suffisamment étroites ou satisfaisantes pour que vous vous sentiez en contact avec votre lieu de travail, votre quartier ou votre communauté.

Impact socio-économique

D'une manière plus générale, toute situation qui prive les gens de leur joie de vivre peut entraîner une détérioration des résultats économiques. Le fait de se sentir déconnecté et non soutenu dans son travail peut entraîner une baisse de la satisfaction et des performances professionnelles. Dans des circonstances extrêmes, il peut s'ensuivre une démission ou un licenciement.

"Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas à l'aise avec l'étendue ou la qualité de vos relations, il est essentiel de faire quelque chose pour y remédier", conseille Mme Officer, tout en reconnaissant que cela peut parfois être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît.

Le message du chef de l'OMS Tedros Adhanom sur X reconnaît la gravité et l'ampleur du problème de la solitude. "Nous devons en parler plus ouvertement. Il n'y a pas de mal à tendre la main", écrit-il.

Chez les jeunes, la déconnexion sociale peut conduire à de moins bons résultats scolaires. Selon l'OMS, il est prouvé que les jeunes qui souffrent de solitude au lycée sont plus susceptibles d'abandonner l'université.

L'envoyé de l'Union africaine pour la jeunesse, Chido Mpemba, coprésident de la commission, note que "dans toute l'Afrique et au-delà, nous devons redéfinir le discours sur la solitude. Les investissements dans le lien social sont essentiels pour créer des économies productives, résilientes et stables qui favorisent le bien-être des générations actuelles et futures".

Le pouvoir de la connexion

Mme Officer souligne l'importance de solliciter de l'aide ou de prendre de petites mesures au niveau personnel, telles que remplacer le temps passé devant un écran par un appel téléphonique. Elle conseille : "Plutôt que d'envoyer un SMS, prenez le temps d'appeler la personne."

Elle évoque d'autres solutions pratiques, telles que passer davantage de temps de qualité avec la famille et les amis. Mme Officer encourage également à participer à des activités favorisant des relations sociales plus abondantes ou de meilleure qualité.

"Rejoindre un groupe, un club ou une activité qui suscite votre intérêt, ou encore explorer de nouveaux passe-temps peuvent être bénéfiques", conseille-t-elle, ajoutant que "saluer ses voisins ou engager la conversation avec les commerçants locaux" sont des gestes constructifs.

Le bénévolat est aussi un moyen efficace de lutter contre l'isolement social. Selon Mme Officer, aider un voisin ou une autre personne "favorise un sentiment de connexion plus fort".

Alors que le monde attend les recommandations de la Commission sur la solitude, il est primordial d'adopter des mesures qui ont déjà fait leurs preuves. Les interventions psychologiques, telles que la thérapie et le conseil, s'avèrent efficaces, et il est essentiel que les individus n'hésitent pas à solliciter de l'aide.

Vers un monde moins solitaire

Il est crucial de rendre les mécanismes de soutien aux personnes souffrant de solitude et d'isolement social plus accessibles.

"Compte tenu des conséquences profondes de la solitude et de l'isolement sur la santé et la société, nous avons l'obligation d'investir dans la reconstruction du tissu social de la société, tout comme nous l'avons fait pour répondre à d'autres problèmes de santé mondiaux, tels que le tabagisme, l'obésité et la toxicomanie", a déclaré le Dr Vivek Murthy, administrateur de la santé publique aux États-Unis et coprésident de la commission.

"Ensemble, nous pouvons construire un monde moins solitaire, plus sain et plus résilient."