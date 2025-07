Selon un communiqué du Pentagone publié suite à un entretien téléphonique entre Austin et Gallant, le responsable américain a exhorté Gallant à "intensifier les efforts pour protéger les civils à Gaza, accroître la livraison de l'aide humanitaire et réduire la violence extrémiste des colons en Cisjordanie".

Selon la même source, Austin a discuté avec Gallant "pour prendre connaissance des derniers développements concernant la campagne entreprise par les forces israéliennes afin de garantir que le Hamas ne puisse plus se servir de Gaza pour menacer la sécurité d'Israël, et pour réitérer le ferme soutien américain au droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme".

La Cisjordanie est le théâtre d'une vague de tensions et d'affrontements sur le terrain entre les Palestiniens et l'armée israélienne qui mène des incursions dans les villages et les villes de la Cisjordanie occupée et à Jérusalem, accompagnées d'affrontements et d'arrestations de Palestiniens, au moment où une guerre dévastatrice est lancée depuis le 7 octobre à Gaza.