Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait savoir que l'OMS avait livré jeudi des fournitures de traumatologie et de soins d'urgence à l'hôpital européen de Gaza et au complexe médical Nasser, dans le sud de Gaza, pour répondre aux besoins de 4.500 patients.

Notant qu'il s'agissait de la première mission de livraison depuis le 29 novembre, le chef de l'OMS a déploré que la sécurité n’est assurée nulle part dans l'enclave assiégée.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par le sort de milliers de patients et d'agents de la santé. La seule façon de les protéger est un cessez-le-feu. MAINTENANT", a écrit Ghebreyesus sur X.

Dans un autre post, il a noté que les informations faisant état du siège de l'hôpital Al-Awda, qui fonctionne très peu, dans le nord de Gaza, étaient "extrêmement préoccupantes".

"Il y a encore des patients et du personnel de santé à l'intérieur de l'établissement, qui doivent être protégés. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat", a-t-il réitéré.

Israël a repris son offensive militaire contre la bande de Gaza le 1er décembre après la fin d'une pause humanitaire d'une semaine avec le groupe palestinien Hamas.

Plus de 17.177 Palestiniens ont été tués et plus de 46.000 autres blessés lors d'attaques aériennes et terrestres continues contre l'enclave, depuis le 7 octobre à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien des morts dans l'attaque du Hamas s'élève à 1.200, selon les chiffres officiels.