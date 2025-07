S’exprimant lors du TRT World Forum 2023 à Istanbul, le président turc a souligné la volonté de la Turquie de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter de “nouvelles effusions de sang dans la région”. Il a également exprimé son espoir de voir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses complices traduits en justice devant la Cour pénale internationale à La Haye pour leurs actions à Gaza.

“Ce sont malheureusement les innocents qui paient le prix de chaque instant perdu dans l'établissement d'une paix durable, et non les acteurs occidentaux qui mettent de l'huile sur le feu”, a déploré Erdogan qui a également critiqué le silence du monde face à la situation à Gaza.

Le président turc qui a évoqué la mort de plus de 70 journalistes dans la région s’est interrogé sur l'inaction des médias mondiaux face à cette tragédie.

Le président turc a également salué les efforts pacifistes du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en faveur de Gaza, tout en déplorant que ces efforts soient sabotés par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU.

Engagements en faveur de la prospérité mondiale

Intervenant également dans ce forum, le directeur turc de la communication, Fahrettin Altun, a mis en avant les efforts de la Turquie pour lutter contre la désinformation et exposer les mensonges israéliens au niveau international.

Lors de son discours d'inauguration, le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a quant à lui souligné l'importance du forum ayant pour thème "Prospérer ensemble".

“Plus de 100 intervenants du monde entier participent à cet événement visant à promouvoir la prospérité mondiale” a fait savoir Sobaci.

Sobaci a réaffirmé l'engagement de TRT à “exposer la barbarie israélienne et à être la voix des opprimés dans le monde”. Il a souligné l'importance de lutter contre la désinformation, déclarant que la Turquie “œuvre sans relâche pour contrer la propagande mensongère d'Israël en exposant la vérité au monde entier”.

Au moins 17.177 Palestiniens ont été tués et plus de 46.000 autres blessés dans les attaques aériennes et terrestres lancées par Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien de l'attaque du Hamas s'élève à 1.200 morts, selon les chiffres officiels.