"Il est extrêmement décevant et regrettable qu'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza ait fait l'objet d'un veto", a déclaré Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, sur X.

"Même si la résolution a fait l'objet d'un veto, l'opinion majoritaire de la communauté internationale est claire : un cessez-le-feu humanitaire immédiat est la priorité absolue", a-t-il souligné, ajoutant : "Nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons à déployer nos efforts pour sauver des vies, pour faire respecter la justice et perpétuer la paix".

Zhang a fait savoir, dans une autre déclaration, que tolérer la poursuite des combats tout en affirmant se soucier de la vie et de la sécurité de la population de Gaza et des besoins humanitaires dans cette région, est contradictoire.

"Il est trompeur de tolérer la poursuite des combats tout en prônant la prévention des débordements du conflit. Il est extrêmement hypocrite de tolérer la poursuite des combats tout en mentionnant la protection des femmes et des filles et des droits humains. Tout cela montre une fois de plus à quel point la politique des «deux poids, deux mesures» est appliquée", a-t-il poursuivi.

Il a ensuite exhorté Israël à répondre à l'appel de la communauté internationale et à mettre un terme aux "punitions collectives" infligées à la population de Gaza.

"Nous soutenons la poursuite de la médiation diplomatique pour promouvoir la libération rapide de toutes les personnes détenues en captivité. Nous appelons toutes les parties concernées à déployer tous leurs efforts en faveur de l'objectif commun, celui de mettre fin aux combats à Gaza, pour maintenir réel l'espoir de survie au peuple palestinien et celui de la paix au Moyen-Orient", a-t-il martelé.

Vendredi, les États-Unis ont opposé leur veto à la résolution présentée par les Émirats arabes unis et soutenue par plus de 90 États membres. Il y a eu 13 voix pour, tandis que le Royaume-Uni s'est abstenu.

Et ce, dans un contexte où Israël a repris son offensive militaire sur la bande de Gaza le 1er décembre après la fin d'une pause humanitaire d'une semaine avec le groupe palestinien Hamas.

Plus de 17 487 Palestiniens ont été tués et plus de 46 480 autres blessés dans des attaques aériennes et terrestres continues contre l'enclave assiégée depuis le 7 octobre, à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien des morts dans l’attaque du Hamas s’élève à 1 200, selon les chiffres officiels.​​​​​​​