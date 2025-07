La Turquie vise à amplifier les voix des persécutés en plaidant pour la levée des "impasses mentales” dans le monde, a déclaré le responsable du diffuseur public du pays.

"Notre portée s'étend partout dans le monde avec notre vision, 'une diffusion forte, un impact fort', afin que les droits et la cause des opprimés soient entendus", a soutenu le directeur général de la TRT, Mehmet Zahid Sobaci, lors du septième Forum annuel TRT World à Istanbul, vendredi.

"Car, nous croyons que les impasses mentales dans l’esprit des gens de par le monde doivent être levées", a ajouté Sobaci.

Attirant l'attention sur les "atrocités" continues d'Israël à Gaza, Sobaci a déclaré qu'elles équivalaient à un "génocide de masse".

Les chiffres et les faits sont parlants : au moins 17 487 Palestiniens ont été tués et plus de 46 480 autres ont été blessés lors des attaques aériennes et terrestres incessantes d'Israël sur l'enclave depuis le 7 octobre.

Israël a repris son offensive militaire à Gaza le 1er décembre après la fin d'une trêve d'une semaine avec le groupe palestinien du Hamas. Le bilan officiel des morts israéliennes dans l'attaque du Hamas s'élève à 1 200, selon les chiffres officiels.

'On ne peut pas faire d'une victime un meurtrier'

Accusant les médias internationaux de tenter de "légitimer les massacres israéliens", Sobaci a affirmé qu'"on ne peut pas faire d'une victime un meurtrier, ni d'un meurtrier une victime".

"Nous présenterons inlassablement à la conscience de la communauté internationale les atrocités commises par Israël et la cruauté qui sévit dans les terres palestiniennes depuis des décennies", a-t-il promis.

Soulignant que la TRT a un public diversifié dans le u monde entier, Sobaci a noté que son audience pour une grande part, se branche pour suivre la couverture précise des événements à Gaza fournie par les diffusions turques.

"Les personnes conscientes qui ne veulent pas participer à cette page sombre de l'histoire sont renforcées par la voix et la position de la Turquie", a-t-il affirmé.

Ajoutant que la Turquie "se dresse toujours contre l'oppression et se tient aux côtés des opprimés", il a exhorté la communauté internationale à reconnaître la gravité de la situation à Gaza.

Des participants de Turquie et du monde entier sont attendus pour prendre part aux discussions approfondies sur divers sujets, pendant le TRT World Forum, reflétant le thème de l'événement, "Prosperer Ensemble : Responsabilités, Actions et Solutions".