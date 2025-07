11 631 bureaux de vote ont été ouverts aux 67 millions d'électeurs en droit de voter, dans les 27 gouvernorats égyptiens, répartis dans 9 376 centres électoraux, de 9 heures du matin (7h00 GMT) à 9 heures du soir (19h00 GMT), heure locale, selon l'agence de presse officielle égyptienne (ASA).

L'agence a indiqué que "les électeurs ont commencé à arriver aux comités électoraux et au siège du gouvernorat du Caire (la capitale), environ une heure avant l'ouverture du scrutin, les électeurs faisant la queue devant les centres".

Les élections se déroulent "sous contrôle judiciaire total, assuré par 15 000 juges, en plus de la participation de 14 organisations internationales spécialisées dans l'observation des élections, avec un total de 220 observateurs, ainsi que de 62 organisations locales de la société civile, avec un total de 22 340 observateurs", selon l'agence. Quatre candidats se sont présentés à ce scrutin, à savoir, l'actuel président Abdel Fattah Al-Sissi, le chef du Parti républicain du peuple Hazem Omar, le chef du parti Wafd (libéral/pro-autorité) Abdel-Sanad Yamama et le chef du Parti démocrate (de gauche/affilié à l'opposition) Farid Zahran.

Le directeur exécutif de l'Autorité électorale nationale Ahmed Bandari a annoncé dans une déclaration précédente que "les centres électoraux sont tous équipés de supports contenant des instructions écrites destinés aux personnes malentendantes afin de faciliter le processus de vote, ainsi que des cartes d'électeur imprimées en braille pour les électeurs malvoyants".

L'autorité accorde également "le droit de vote aux expatriés et aux déplacés entre gouvernorats, par l'intermédiaire de comités répartis dans les zones industrielles et touristiques et dans tous les gouvernorats à concentration d'expatriés, afin de permettre aux électeurs éloignés de leurs domiciles d'exprimer leur vote".

La Commission électorale a fixé les journées de dimanche, lundi et mardi pour le vote des Égyptiens à l'intérieur du pays. Un passage aux urnes qui survient après la fin de celui des Égyptiens à l'étranger qui a eu lieu les 1er, 2 et 3 décembre dans les locaux de 137 missions diplomatiques égyptiennes présentes dans 121 pays.

Les résultats définitifs de l'élection à l'étranger seront annoncés en même temps que ceux du vote interne le 18 décembre.

Le président Al-Sissi est au pouvoir depuis 2014, date à laquelle il a exercé un premier mandat entre 2014 et 2018, puis un second mandat entre 2018 et 2024, lorsque la durée du mandat présidentiel a été augmentée par un amendement constitutionnel de 4 à 6 ans.