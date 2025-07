Israël avait demandé l’achat de 13 981 cartouches de char et d’équipements, a indiqué samedi l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense du ministère américain de la Défense, dans un communiqué.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fourni une justification détaillée au Congrès selon laquelle il existe une urgence qui nécessite la vente immédiate, ajoute le communiqué.

Contournant, de fait, le Congrès, il a fait savoir que les États-Unis, qui ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza vendredi, sont attachés à la sécurité d'Israël et qu'il est crucial pour les intérêts nationaux américains de soutenir Israël dans le maintien d'une forte aptitude de légitime défense.

Pour rappel, plus de 17 700 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été tués à Gaza dans des attaques aériennes et terrestres israéliennes depuis le 7 octobre.

En Israël, le bilan officiel s’élève à environ 1 200 morts.