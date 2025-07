L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que le gouvernement maltais "partagent systématiquement les coordonnées des bateaux de réfugiés qui tentent de fuir la Libye, à bord d'un navire exploité par une milice", a fait savoir un rapport publié par Lighthouse Reports, lundi.

Le groupe, pointé dans le rapport, exploite depuis mai dernier un navire, également appelé TBZ, en Méditerranée centrale, au cours duquel il a intercepté plus de 1 000 personnes en mer au large des côtes libyennes et maltaises avant de les renvoyer en Libye", précise le nouveau rapport de Lighthouse Reports. Celui-ci met particulièrement en lumière la responsabilité de Frontex et du gouvernement maltais dans le partage d’informations avec TBZ.

Les experts affirment que la milice n'aurait pas été en mesure de retrouver les embarcations des réfugiés sans l'aide d'avions de surveillance, selon ledit rapport, co-publié avec Le Monde, Der Spiegel, Malta Today, Al Jazeera et l'association syrienne Investigative Reporting for Accountability Journalism Association (SIRAJ).

Analysant plusieurs interceptions effectuées par le bateau TBZ dans les eaux maltaises, le rapport souligne que celles-ci sont connues sous le nom de «reculs» et sont illégales, ainsi que le précisent les experts maritimes.

Partageant la manière dont ils ont obtenu les informations, le rapport ajoute que Frontex et Malte déclarent que leur objectif en renseignant les coordonnées des embarcations de migrants est d'aider les personnes en détresse.

"Cependant, dans tous les cas que nous avons analysés, il existait des options plus sûres : des navires marchands naviguaient à proximité – beaucoup plus près que le navire TBZ – et des navires d'ONG ou des garde-côtes maltais ou italiens auraient pu apporter leur aide", précise le rapport.

La Libye, bordant la Méditerranée, est un point de passage pour les migrants africains irréguliers vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure, fuyant les guerres, les troubles et la détérioration des conditions économiques dans leurs pays.​​​​​​​​​