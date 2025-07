Le chef de la diplomatie iranienne a souligné qu'Israël ne pourrait obtenir la libération des otages détenus à Gaza que grâce à une solution politique au conflit.

“Les Etats-Unis et Israël ne sont pas en mesure d’éliminer le Hamas” comme ils prétendent, a affirmé le responsable iranien dans son intervention à Genève devant ses homologues du Moyen-Orient, lors d’une réunion en marge de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

"Tous les ministres conviennent que les frappes du régime criminel israélien et le génocide qu'il commet doivent cesser immédiatement", a déclaré Amir Abdollahian à l'issue de la réunion.

“Le poste frontière de Rafah doit être ouvert, l'aide humanitaire doit atteindre toutes les régions de Gaza et le déplacement forcé de la population de Gaza doit cesser”, a-t-il ajouté, faisant référence au point de passage vers l'Égypte utilisé pour acheminer l'aide humanitaire dans l'enclave.

Au moins 18 205 Palestiniens ont été tués et près de 50 000 autres blessés, tandis que 1.200 Israéliens sont morts dans l’offensive militaire terrestre et aérienne menée depuis le 7 octobre par Israël Plus de 100 otages sur 240 ont été libérés lors d'une trêve de courte durée le mois dernier.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait appelé le mois dernier les États musulmans ayant des liens politiques avec Israël à les rompre au moins pour "une durée limitée". Il avait précédemment appelé les États islamiques à bloquer le pétrole et la nourriture destinés à Israël.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait appelé le mois dernier les États musulmans ayant des liens politiques avec Israël à les rompre au moins pour "une durée limitée". Il avait précédemment appelé les États islamiques à bloquer le pétrole et la nourriture destinés à Israël.

Lire aussi: L’Iran hausse le ton devant les “crimes de guerre et le génocide” d'Israël (trtfrancais.com)