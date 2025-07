Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a invité les Nations unies à convoquer une conférence internationale sur le règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Ce serait d’après lui, “ le seul moyen possible de régler la crise pour toujours”.

“La seule voie possible pour régler ce problème pour toujours et le régler de manière juste est d'organiser une conférence internationale avec la participation obligatoire des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de la Ligue arabe, de l'Organisation de coopération islamique et du Conseil de coopération du Golfe “, a précisé Sergueï Lavrov à la presse. Pour lui, l'ONU doit y jouer “ le rôle clé “ et “ Antonio Guterres est bien capable de prendre une telle initiative ”.

Le chef de la diplomatie russe qui a réitéré la position russe de soutien à la création d'un Etat palestinien “ solennellement promis “ en 1948, a souligné que le “ maintien de l'injustice à l'égard du peuple palestinien alimente de puissants sentiments terroristes et extrémistes “ dans la région.

Les déclarations de Lavrov interviennent alors que l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mardi “ un cessez-le-feu humanitaire immédiat ” dans la bande de Gaza.

Lire aussi: Moscou s’inquiète des conséquences des allusions à une “frappe nucléaire” israélienne sur Gaza (trtfrancais.com)