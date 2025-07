Plus de cent membres du personnel du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) ont signé une lettre ouverte adressée au secrétaire Alejandro Mayorkas dénonçant la gestion du département de la guerre à Gaza.

La lettre, obtenue exclusivement par Al Jazeera, exprime la frustration face à “l'absence palpable et flagrante dans la communication du Département” de “reconnaissance, de soutien et de deuil” pour les plus de 18 000 Palestiniens tués à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier.

“La grave crise humanitaire à Gaza et les conditions en Cisjordanie sont des circonstances auxquelles le Département répondrait généralement de diverses manières. Cependant, la direction du DHS semble avoir fermé les yeux sur les bombardements de camps de réfugiés, d'hôpitaux, d'ambulances et de civils”, indique la lettre datée du 22 novembre.

Les signataires de la lettre comprennent 139 membres du personnel du DHS et des agences qu'il gère, telles que le service des Douanes et de protection des frontières (CBP), l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), le service de contrôle de l’Immigration et des Douanes (ICE) et les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS).

Cependant, certains membres du personnel ont “choisi de signer cette lettre de manière anonyme” par crainte de représailles, explique le document. Il demande au DHS de “fournir une représentation équitable et équilibrée de la situation et de permettre une expression respectueuse sans craindre de représailles professionnelles”.

Cette lettre est la dernière indication de divisions au sein de l'administration du président Joe Biden, qui fait face depuis plusieurs mois à des critiques internes pour la position de son gouvernement sur la guerre à Gaza.

Le mois dernier, plus de 500 responsables de 40 agences gouvernementales ont publié une lettre anonyme exhortant Biden à demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une autre lettre, signée par 1 000 employés de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), exprimait un appel similaire.

Or, Biden a hésité à critiquer l'offensive militaire continue d'Israël à Gaza, promettant plutôt son soutien “solide et inébranlable” à l'allié de longue date des États-Unis.

Deux membres du personnel du DHS qui ont parlé à Al Jazeera sous couvert d'anonymat estiment que la direction du département devrait aller plus loin pour faire face au nombre croissant de morts à Gaza, où les civils restent assiégés par Israël.

Des experts des Nations unies ont déjà averti contre “un grave risque de génocide” dans l’enclave, alors que les approvisionnements s'épuisent et que les bombes continuent de tomber.

“Après le 7 octobre, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement radical dans cette attente de ce que nous sommes censés faire lorsqu'il y a une crise humanitaire et ce que nous faisons réellement quand la politique est impliquée, et cela a un impact très effrayant et glaçant”, a déclaré un responsable anonyme du DHS.

La lettre ouverte du personnel appelle le DHS à prendre des mesures à Gaza “proportionnées aux réponses passées aux tragédies humanitaires”, notamment par la création d'un programme de libération humanitaire pour les Palestiniens dans le territoire.

La lettre exhorte également le DHS à désigner les résidents des territoires palestiniens éligibles au “statut de protection temporaire” ou TPS. Cela permettrait aux Palestiniens déjà aux États-Unis de rester dans le pays et de bénéficier d'une autorisation de travail.

De tels programmes ont été mis en place pour d'autres conflits, notamment pour les Ukrainiens confrontés à une invasion à grande échelle de la Russie.

Le mois dernier, 106 membres du Congrès, dont le sénateur Dick Durbin et les représentants Pramila Jayapal et Jerry Nadler, ont même envoyé une lettre à Biden, appelant à une désignation du TPS pour les territoires palestiniens.

Mais l'un des responsables anonymes du DHS qui a parlé à Al Jazeera a déclaré que, bien qu'il ait été question d'une possible désignation du TPS, une action semble improbable.

"Il y a eu de sérieux obstacles systémiques et programmatiques motivés purement par la politique", a-t-il déclaré.

Une partie du défi est que les États-Unis ne reconnaissent pas la Palestine comme un État étranger, mettant en doute son admissibilité au TPS.

"Nous ne reconnaissons pas la Palestine comme un État. Nous ne les codons pas ainsi. Et c'est quelque chose qui traverse la Customs and Border Protection, l'ICE et l'USCIS. Il y a simplement eu des obstacles soulevés aux plus hauts niveaux de ces agences", a expliqué le responsable du DHS.

Le responsable soupçonne la raison sous-jacente. "Ils craignent pour leurs propres opérations en termes d'expulsion ou de déportation de personnes vers Gaza et la Cisjordanie, s'ils devaient changer ces codes", explique-t-il.

Mais cette inaction a eu un impact lourd sur la santé mentale des employés, selon les responsables du DHS qui ont parlé à Al Jazeera.

L'un a décrit comment des collègues ayant des proches à Gaza n'ont reçu aucun soutien de la direction du DHS alors qu'ils essayaient de mettre leurs proches à l'abri.

L'autre, un membre du personnel supérieur qui travaille pour le gouvernement fédéral depuis plus d'une décennie, a décrit comment il faisait des cauchemars de perdre ses propres enfants.

Le responsable supérieur a exprimé sa consternation devant le fait que les politiques d'immigration de Biden sont restées similaires à celles de son prédécesseur, l'ancien président Donald Trump.

Biden a été poussé à limiter le nombre d'arrivées aux États-Unis, en particulier à mesure que la migration à travers la frontière États-Unis-Mexique augmente.