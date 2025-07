Medecins sans frontières (MSF) a déclaré dans une série de posts sur la plateforme X "qu'un homme a transporté à pied son fils de 13 ans à l'hôpital Khalil Suleiman, mardi, parce que des véhicules blindés israéliens bloquaient les ambulances. L'enfant est mort à son arrivée."

Selon l’organisation, "hier (mercredi) et avant-hier (mardi), les forces israéliennes ont tiré des bombes lacrymogènes sur l’hôpital Khalil Suleiman en réponse aux enfants qui jetaient des pierres sur des véhicules blindés".

La même source a noté que "des personnes sont actuellement soignées pour inhalation de gaz lacrymogènes, y compris un travailleur médical", signalant qu'"une fois de plus, le personnel médical est obligé de soigner des collègues", en référence au ciblage du personnel de santé, ce qui viole les lois internationales.

"Aujourd'hui, une patiente est sortie de l'hôpital et une ambulance a tenté de la ramener chez elle, mais l'ambulance a été touchée par des tirs, et la même patiente a été réadmise avec une blessure par balle et subit actuellement une intervention chirurgicale", a également rapporté MSF.

Jeudi, le bilan des morts dans la ville de Jénine et son camp s'est élevé à 11 Palestiniens "en raison de l'agression continue de l'occupation à Jénine pour la troisième journée consécutive", selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé.

Cela porte à 286 le nombre de Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre.

L'armée israélienne a intensifié ses raids et ses opérations d'arrestation dans les villes et villages de Cisjordanie, parallèlement à la guerre dévastatrice qu'elle mène dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, faisant des milliers de morts et de blessés.​