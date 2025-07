Les étudiants palestiniens sont parmi les principales victimes de la guerre qu’Israël mène contre le peuple palestinien, aussi bien dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie.

Depuis le 7 octobre dernier, date du début du conflit, le ministère de l’Éducation à Ramallah, a recensé 3.714 étudiants tués et 5.700 autres blessés.

Dans son communiqué publié jeudi, le ministère a expliqué que le nombre d'étudiants tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression a atteint 3.679 et 5.429 blessés, tandis qu'en Cisjordanie, 35 étudiants ont été assassinés et 271 autres ont été blessés, en plus de 82 arrêtés.

En outre, le ministère a recensé 209 enseignants et personnel administratif assassinés et 619 blessés dans la bande de Gaza, tandis qu’en Cisjordanie, deux ont été blessés et plus de 65 ont été arrêtés.

D’après la même source, 278 écoles publiques et 65 établissements affiliés à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA) ont été bombardés et vandalisés dans la bande de Gaza. En conséquence, 83 de ces structures scolaires ont été gravement endommagées, 7 ont été complètement détruites et 38 écoles de Cisjordanie ont été prises d’assaut et vandalisées.

Les attaques israéliennes contre les écoles ont touché 90 % des bâtiments scolaires et publics, qui ont subi des dommages directs et indirects, en plus de 29 % des bâtiments scolaires sont devenus inutilisables, car exposés à une démolition totale ou à de graves dommages.

Le ministère a ajouté que 133 écoles publiques servaient de centres d'hébergement dans la bande de Gaza.

