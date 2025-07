Altun a dénoncé une violence délibérée, affirmant qu'elle s'inscrit dans une campagne visant à faire taire les médias internationaux.

Les attaques israéliennes ont déjà coûté la vie à plus de 60 journalistes, en blessant de nombreux autres et en portant certains disparus.

“Ces chiffres sont probablement les plus élevés dans n'importe quelle zone de conflit. Les forces israéliennes refusent de faire le strict minimum pour protéger les journalistes”, s’est indigné Altun.

La campagne d'Israël pour “terroriser et déplacer la population civile à Gaza” a entraîné plus de 18 000 décès de civils et pour minimiser la réaction internationale, les forces israéliennes cherchent à “dissimuler la dévastation sur le terrain en intimidant les journalistes”, selon Altun, qui a souligné que ces efforts pour “censurer les crimes de guerre à Gaza sont voués à l'échec”.

Le chef de la communication turc a par ailleurs exprimé sa “fierté” pour le travail courageux de l'Agence Anadolu et TRT en Palestine occupée, soulignant l'importance cruciale de leur travail pour informer le public international sur la réalité de l'occupation et de la violence en Palestine.

Il a appelé les forces israéliennes à cesser de traiter les journalistes comme des “criminels” et à garantir “la protection de tous les professionnels des médias”.

Altun a déploré le fait qu'Israël cible Gaza depuis plus de deux mois sans se soucier des vies civiles ou des déplacements. Il a souligné la situation humanitaire préoccupante et l'intérêt apparent des forces israéliennes à “perpétrer des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre”, y compris contre les journalistes.

Il a déclaré que les “attaques indiscriminées contre les civils s'accompagnent d'une campagne délibérée pour faire taire les journalistes sur le terrain”, affirmant que cette stratégie est également vouée à l'échec.

Altun a insisté sur le droit du public international à être informé de ce qui se passe à Gaza et dans d'autres territoires occupés tout en appelant toutes les organisations de presse internationales à dénoncer Israël pour ses violations des droits de l'homme et à lutter contre les attaques ciblant les journalistes.

Il a également exprimé ses condoléances aux journalistes blessés et honoré la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, affirmant que leur “sacrifice ne sera jamais oublié”.